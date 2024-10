Overwinningsplan Zelensky erg risicovol Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

De doemdagklok staat dichterbij middennacht dan ooit, grotendeels vanwege de oorlog in Oekraïne en de kans van de inzet van nucleaire wapens daarbij.

De Oekraïense president Zelensky wil zaterdag zijn overwinningsplan presenteren. Dat gaat hij doen tijdens een bijeenkomst met bondgenoten op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in het westen van Duitsland.

Het overwinningsplan zou volgens NOS-correspondent Christiaan Paauwe vooral neerkomen op het inzetten van meer en zwaardere wapens om Rusland tegenwicht te bieden. En Zelensky wil vooral ook de vrijheid krijgen om westerse wapens zoals langeafstandsrakketten te kunnen inzetten tegen doelwitten diep in Rusland, zoals vliegvelden en wapendepots.

De langeafstandsraketten zijn al langere tijd onderwerp van discussie. De website ‘vredessite’ berichtte dat: het Amerikaanse Institute for the Study of War een lijst met 245 door ATACMS te vernietigen Russische doelwitten heeft gepubliceerd..[…] ATACMS (Army Tactical Missile System) zijn langeafstandsraketten van Lockheed Martin. De varianten met het grootste bereik kunnen tot 300 kilometer ver vliegen. Oekraïense militairen zijn niet in staat de doelwitten in Rusland te lokaliseren en de geavanceerde raketten te programmeren om deze doelen aan te vallen. Het zijn Amerikaanse satellieten die de doelwitten in Rusland lokaliseren. En het zijn Amerikaanse militaire operators die de raketten zullen programmeren. Op deze manier raakt de NAVO in een directe oorlog met Rusland. Verder ben ik ook tegen dit wapen omdat het clustermunitie bevat, dit is per verdrag verboden. Clustermunitie zijn kleine bommen, die erg gevaarlijk zijn voor de burgerbevolking.

De Russische president Poetin noemt de mogelijke levering van langeafstandsraketten aan Oekraïne alvast een rode lijn en dreigt nu (opnieuw) om nucleaire wapens in te zetten volgens VRT nieuws. Het overwinningsplan van Zelensky lijkt mij dan ook erg risicovol. De oorlog in Oekraïne escaleert meer en meer. Begin dit jaar werd de doemdagklok van The Bulletin of Atomic Scientists weer op 90 seconden voor middennacht gezet, waarbij middennacht het einde is van de mensheid. De klok staat dichterbij middennacht dan ooit, grotendeels vanwege de oorlog in Oekraïne en de kans van de inzet van nucleaire wapens daarbij.

Wat mij betreft is het overwinningsplan van Zelensky niet alleen spelen met vuur, maar spelen met al het leven op aarde. Voor de duidelijkheid benadruk ik dat ik de Russische invasie veroordeel, en als voorstander van het Verdrag van het Verbod Op Kernwapens, vind ik uiteraard dat er niet met de inzet van kernwapens gedreigd moet worden.

Ik roep daarom wederom op om door middel van diplomatie tot het beëindigen van de oorlog in Oekraïne te komen. De oorlog in Oekraïne heeft reeds ongeveer 500.000 levens gekost van Oekraïense en Russische militairen, aan minstens 11.520 burgers en veel mensen zijn op de vlucht. Dat is verschrikkelijk. Waar een oorlog tussen Oekraïne/de NAVO en Rusland, de twee grootste kernwapenmachten ter wereld, toe kan leiden, daar hoef je niet veel voorstellingsvermogen voor te hebben. Ik probeer er niet aan denken. Voor wie het wil weten, zie de video Plan A van Princeton University op Youtube.

Ik pleit voor het inzetten van intermediairs om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Op de VN Vergadering opperden China en Brazilië een vredesplan. Elementen uit het plan waren volgens de krant de Guardian: de behoefte om escalatie van de oorlog te voorkomen, het vermijden van de inzet van massavernietigingswapens en het voorkomen van aanvallen op kernenergiecentrales. Het is hoopvol dat Zwitserland zijn steun uitsprak voor het Chinese-Braziliaanse vredesplan. Zelensky zoekt steun voor zijn eigen tienpunten vredesplan. Alhoewel zijn tienpunten vredesplan goede punten bevat en wellicht gebaseerd is op het oprichtingshandvest van de VN en het internationaal recht, is het een plan vanuit Oekraïens perspectief. Er wordt bijvoorbeeld met geen een woord gerept over de oostwaartse uitbreiding van de NAVO.

Een andere mogelijke diplomatieke route zou zijn als bijvoorbeeld de secretaris-generaal van de VN António Guterres of Paus Franciscus zou mediëren. In plaats van wapens te leveren, dient de internationale gemeenschap aan te dringen op een diplomatieke oplossing. De nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, liet onlangs weten Oekraïne te willen blijven steunen. De Financial Times vermeldt echter dat uit een opiniepeiling uitgevoerd door het ‘Kyiv International Institute of Sociology for the National Democratic Institute’ blijkt dat deze zomer 57% van de Oekraïense bevolking onderhandelingen met Rusland steunt. Dus, wil je Oekraïne echt steunen, dan maak je een einde aan de oorlog. Hoe langer de oorlog duurt, hoe moeilijker het wordt om deze diplomatiek op te lossen. Het stoppen van het geweld, dat zou voor de internationale gemeenschap prioriteit moeten zijn. Zij dienen zowel Rusland als Oekraïne daartoe te motiveren. “Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg” zei Gandhi.

Verder zou het goed zijn als zowel Rusland als Oekraïne gewetensbezwaarden en geweldloze vredesactivisten vrij laten en juist een platform te geven. Zij horen niet in de gevangenis, maar kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vrede door middel van vreedzame middelen, zoals het onderzoek van professor Séverine Autesserre laat zien. Bijvoorbeeld, door bij te dragen aan een cultuur van vrede.