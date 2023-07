Overwinning voor Timmermans in Europees parlement, natuurherstelwet goedgekeurd ondanks weerstand conservatieven Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 348 keer bekeken • bewaren

De ambitieuze wet die het herstel van de vernietigde natuur in Europa op gang moet brengen is aangenomen door het Europees parlement. Conservatieven onder leiding van de christendemocraten, de grootste fractie in het parlement, hebben alles uit de kast getrokken om de wet tegen te houden. Ook de Nederlandse regering weigerde de wet te steunen. Ze slaagden er wel in de wet af te zwakken. De stemming is niettemin een overwinning voor Eurocommissaris Frans Timmermans.

324 Europarlementariërs steunden het voorstel, 312 stemden tegen en 12 onthielden zich van stemming. De stemmingsuitslag is een overwinning voor Europees commissaris Frans Timmermans (Green Deal), die zich afgelopen maanden opwierp als de verdediger van het voorstel. De teams van Timmermans en commissaris Virginijus Sinkevicius (Milieu) waren tot het laatste moment in touw om parlementariërs over te halen. Het parlement eist wel een forse afzwakking van het wetsvoorstel, net als de milieuministers van de EU-landen dat eerder deden. Naar verwachting komt er dit najaar een definitief akkoord tussen de lidstaten en het parlement.

Bas Eickhout, GroenLinks-Europarlementariër zegt in een verklaring: “Na een ongekende desinformatie-campagne van rechts bleek gelukkig dat er nog altijd een meerderheid van dit parlement vatbaar is voor redelijkheid. We laten hier zien dat er echt iets moet gebeuren aan het herstellen van de natuur en geven landen een duidelijke opdracht: snel aan de slag, want wachten kan niet langer.”

Nu het parlement zich heeft uitgesproken kunnen de onderhandelingen met de EU-landen van start. Dit najaar zou er al een definitieve wet kunnen liggen. Het wetsvoorstel verplicht, zoals de naam al aangeeft, de EU-landen plannen te maken om schade aan de natuur ongedaan te maken. Hoe dat moet gebeuren kunnen de lidstaten grotendeels zelf bepalen. Wel wordt met de wet het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen drastisch teruggebracht.