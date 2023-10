Overwinning voor Extinction Rebellion: Tweede Kamer onderzoekt afbouw fossiele subsidies Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 90 keer bekeken • bewaren

Update, 14:50 uur:

Extinction Rebellion stopt voorlopig met de blokkades op de A12. Dat heeft de klimaatorganisatie bekendgemaakt, nadat de Tweede Kamer in meerderheid instemde met een motie over fossiele subsidies.

Woordvoerder Tessel Hofstede: “Hoewel hiermee de fossiele subsidies nog niet zijn afgeschaft, is de betekenis van deze stap niet te onderschatten. De afgelopen periode hebben we met de A12-blokkades schokgolven veroorzaakt in de samenleving en ervoor gezorgd dat mensen anders zijn gaan kijken naar fossiele subsidies. Die maatschappelijke verandering heeft zich vandaag vertaald naar de politiek. En dat is wat wij altijd wilden. Uiteraard zullen we kritisch kijken naar het vervolg. Mocht blijken dat de politiek het opnieuw laat afweten, dan komen we terug met nog veel meer.”

Eerder:

Ze moesten er ruim drie wekenlang elke dag de A12 voor blokkeren maar eindelijk is hun protest gehoord. De Tweede Kamer stemt met een voorstel van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren om de zo spoedig mogelijke afbouw van fossiele subsidies te onderzoeken. Het CDA steunt de motie, evenals PvdA, ChristenUnie, SP, Volt en Lid Gündoğan. Voor de Kerst moeten er een aantal scenario's liggen om de ruim 40 miljard euro die de overheid jaarlijks aan de grootverbruikers van fossiele energie schenkt te stoppen.

Overigens staat in de motie niet dat de fossiele subsidies nu ook echt moeten worden afgebouwd. Er wordt aan de regering gevraagd om "scenario's op te stellen" voor de afbouw in twee tot zeven jaar, en die voor Kerst naar de Tweede Kamer te sturen. Dan zijn er inmiddels verkiezingen geweest en heeft de Kamer een andere samenstelling. In de scenario's moet onder meer rekening worden gehouden met de gevolgen voor "kwetsbare groepen" en met de Europese regels voor fossiele subsidies die al vastliggen.

Of de miljarden subsidie aan de grote bedrijven echt stoppen is dus afhankelijk van de komende verkiezingen. In de peilingen hebben rechtse partijen die de subsidie niet willen stoppen, VVD, PVV, BBB en NSC, vooralsnog een meerderheid. De subsidie wordt niet rechtstreeks op de rekening van de bedrijven maar gaat via onder meer belastingvoordelen, prijssteun en overheidsinvesteringen.

CDA-Kamerlid Boswijk zegt dat hij er moeite mee heeft dat Extinction Rebellion de motie "gebruikt" als een soort rechtvaardiging voor eventuele nieuwe blokkades van de A12. "Ik vind: of je nou een trekker onder je kont hebt of een flesje lijm in je hand, demonstreren op een snelweg is gewoon verboden en moet je gewoon niet doen."

Boswijk stemt wel in omdat hij belang hecht aan het beschermen van de planeet voor toekomstige generaties.

Het CDA draaide zelf overigens in het stikstofdossier na massale boerenprotesten waarbij snelwegen werden geblokkeerd, maar ook politici geïntimideerd.