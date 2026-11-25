Overwinning voor boerderijdieren: er moet duidelijkheid komen over einde kooien Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 110 keer bekeken • Bewaren

De Europese Commissie moet klare wijn schenken over de termijn waarop dieren in de vee-industrie niet langer in kooien gehouden mogen worden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in een zaak die aanhangig was gemaakt door 1,4 miljoen Europeanen, onder wie 154.000 Nederlanders.

De uitspraak heeft betrekking op 300 miljoen varkens, kippen en andere boerderijdieren. In 2021 beloofde de Europese Commissie dat er een eind zou komen aan het opsluiten van deze dieren in kooien. Maar het dagelijkse bestuur van de EU weigerde daarbij een concrete datum te noemen. Daarop ontstond het ‘End the Cage Age’ – burgerinitiatief.

De organisatie Compassion in World Farming (CIWF) is ingenomen met de uitspraak van het Hof. Marijn van der Pas, directeur Compassion in World Farming Nederland, stelt in een verklaring:

“Dit is een historische overwinning voor dieren en voor de democratie in Europa. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat wanneer burgers via een Europees burgerinitiatief hun standpunt kenbaar maken, de Europese Commissie hen niet eindeloos kan laten wachten zonder duidelijkheid te verschaffen over hoe en wanneer zij actie zal ondernemen.”

Uit Europees onderzoek blijkt dat bijna 90 procent van de Europeanen vindt dat dieren niet in kooien mogen worden gehouden. Euronews schrijft :

“De uitspraak zou een einde kunnen maken aan praktijken zoals het opsluiten van varkens in kooien die zo smal zijn dat ze zich niet kunnen omdraaien, en het houden van konijnen in kooien waarin ze niet kunnen huppelen of rechtop kunnen staan.”