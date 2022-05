Overwinning Sinn Féin brengt hereniging Ierland dichterbij

In Noord-Ierland is een nieuwe politieke crisis ontstaan door de ongekende overwinning van Sinn Féin , de partij die vroeger verbonden was met de IRA en hereniging van Noord-Ierland met de republiek Ierland voorstaat. Sinn Féin heeft opgeroepen een referendum te houden over de wens die het land verdeelt sinds de republiek een eeuw geleden onafhankelijk werd. De protestantse Unionisten, die onderdeel willen blijven van het Verenigd Koninkrijk, dreigen de vorming van een regering onmogelijk te maken als Sinn Féin vasthoudt aan die eis.

Volgens het vredesakkoord dat in de jaren 90 werd gesloten en waarmee een einde wam aan een bloedige burgeroorlog, moeten nationalisten en unionisten altijd beide deel uitmaken van de regering. Sinn Féin mag als grootste partij met 29 procent van de stemmen wel de premier leveren, een historische gebeurtenis omdat Unionisten traditioneel de dienst uitmaken in Noord-Ierland.

De leider van Sinn Féinn, Mary Lou McDonald, trachtte de Unionisten gerust te stellen: "Wees niet bang. Er is een stralende toekomst voor ons allemaal." Ze riep op snel een regering te vormen. Sinn Féin wint ondertussen ook in de republiek Ierland, waar de partij de oppositie leidt, snel aan populariteit.

De regering van Boris Johnson in Londen heeft nu wel een probleem. In het vredesakkoord staat dat er door de Britse minister van Noord-Ierland een referendum over de vereniging van Noord-Ierland met de republiek uitgeschreven moet worden als het er naar uit ziet dat daar een meerderheid voor is. Volgens peilingen is daar nog geen meerderheid voor maar dat gaat de komende jaren vermoedelijk veranderen. De Unionisten hebben veel steun verloren door de gevolgen van de Brexit en blijven nu steken op 21,3 procent een nooit eerder vertoond dieptepunt. De breuk met de Europese Unie leidt ook in Schotland en Wales tot een toename van steun voor onafhankelijkheid. De Unionisten eisen dat Londen de schadelijke gevolgen van de Brexit voor Noord-Ierland aanpakt maar dat blijft vooralsnog uit.