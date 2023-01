Overstromingsgevaar rivieren omdat het maar niet stopt met regenen

Vannacht stabiliseerde het waterpeil, maar omdat het dit weekend flink blijft regenen is de verwachting dat het water zaterdag weer stijgt. In een liveblog houdt het Waterschap Rivierenland bij wat de huidige wateroverlast door de regenval is en welke maatregelen er worden genomen. Het waterschap adviseert bewoners van Geldermalsen en Leerdam spullen uit kelders, schuren en ook woningen in veiligheid te brengen omdat die kunnen overstromen.