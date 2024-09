Oversterfte zat bij ongevaccineerden, gevaccineerden liepen juist kleinere kans op overlijden

“Bij ongevaccineerde ouderen, een krappe minderheid, lag de sterfte in 2021 en 2022 drie tot vier keer zo hoog als voor de pandemie. Maar ook tussen de 18 en 60 jaar was de kans op overlijden bij ongevaccineerde Nederlanders ruwweg twee keer zo groot, al ging het nog steeds om een heel klein risico.”

In tegenstelling tot wat charlatans als Willem Engel beweren, waren de coronavaccins zeer veilig. Sterker nog: de mensen die waren ingeënt, liepen in 2021 en 2022 opmerkelijk genoeg een kleinere kans om te overlijden dan in het pre-coronatijdperk. Dat is vermoedelijk het gevolg van de coronamaatregelen. Door social distancing kreeg het griepvirus nauwelijks kans om zich te verspreiden en omdat veel mensen thuis werkten, waren de wegen rustig. Dat laatste leidde er weer toe dat de lucht schoner was en de kans op een verkeersongeval kleiner.