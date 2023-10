Overlevende van Hamas-aanslag vraagt: 'Hoeveel mensen moeten er nog sterven voor Netanyahu?'

Een van de overlevenden is een 19-jarige vrouw. Zij werd direct na de ontzetting samen met de andere overlevenden geëvacueerd naar een complex bij de Dode Zee. Vier dagen na de verschrikkelijke gebeurtenissen besloot ze een videoboodschap op te nemen. Daarin beschrijft ze de verschrikkelijke gebeurtenissen en wat dat met haar en de mensen die ze haar hele leven kent deed. Ze is boos. Boos omdat wat er die dag gebeurde ‘niet nieuw is, alleen erger’. En omdat op slechts 4,5 kilometer afstand het lijden niet voorbij is, in Gaza is het nog volop aan de gang. En ze is boos op Netanyahu, want – zo vraagt ze zich af – hoeveel mensen moeten er nog sterven voor hem?