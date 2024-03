Overleg tussen NPO en extreemrechtse complotomroep ON! loopt uit op slaande ruzie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 777 keer bekeken • bewaren

De toch al beroerde relatie tussen de NPO en de extreemrechtse complotomroep Ongehoord Nederland (ON!) is nog verder verzuurd. Volgens ON!-voorzitter Arnold Karskens is hij “mondeling en fysiek” aangevallen door NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. De NPO-baas zegt op haar beurt dat Karskens “bedreigend en intimiderend” was. Dat meldt het AD.

Het voorval vond plaats op 6 maart van dit jaar, tijdens een vergadering waarin gepoogd werd een geschil tussen de publieke omroep en Karskens’ complotvehikel op te lossen. Dat ging al vrij snel na aanvang van het gesprek faliekant mis. In een klachtenbrief van ON! gericht aan de Raad van Toezicht van de NPO, maar ook verstuurd naar het ministerie van OC&W en het Commissariaat van de Media, en in handen van het AD, staat:

‘Mevrouw Frederieke Leeflang liep recht op Karskens af en riep, vlakbij zijn gezicht, met stemverheffing: ‘Kom maar op met al je haat’. Wij zijn hier zeer van geschrokken’, is in een passage te lezen. ‘Daarbij wapperde ze met geweld uitlokkende handgebaren voor het gezicht van Karskens alsof ze uit was op een fysieke confrontatie.’

De Raad van Toezicht van de NPO heeft een geheel andere andere versie van de gebeurtenissen:

“Tot een constructief overleg is het helaas niet gekomen”, laat het orgaan in een reactie weten. Het gesprek zou zijn beëindigd ‘wegens de bedreigende en intimiderende houding van de voorzitter van ON!’.

Ongehoord Nederland heeft de afgelopen jaren een aantal sancties van de NPO aaneengeregen omdat de jongste omroep in het bestel herhaaldelijk nepnieuws verspreidt en zich schuldig maakte aan racisme tijdens de uitzendingen. NPO-baas Leeflang vroeg toenmalig staatssecretaris Uslu (D66, Media) om de uitzendlicentie van ON! in te trekken, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.