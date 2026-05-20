Overlastgevende rechtsextremisten komen van heinde en verre om rotzooi te trappen

Rechtsextremisten die worden opgepakt bij racistische rellen, komen vaak helemaal niet uit de gemeente waar de anti-azc-protesten plaatsvinden. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS naar de herkomst van de mensen die de afgelopen anderhalf jaar zijn opgepakt bij extreemrechtse protesten tegen vluchtelingen.

Zeker vier op de tien arrestanten komen van buiten de gemeente. De rechtsextremisten zijn bereid ver te reizen. Zo ging een 48-jarige Rotterdammer door het lint in ’s-Heerenberg, 143 kilometer van zijn woonplaats. Vorige week werd een inwoner van Emmen opgepakt in Apeldoorn, na 114 kilometer reizen.

Burgemeesters zitten in hun maag met de overlastgevende rechtsextremisten die stad en land afreizen om rotzooi te trappen. De Udense burgemeester Hans van der Pas constateerde eerder al dat er zelfs Belgische racisten naar Nederland komen: “Die reizen echt geen paar uur naar Uden voor alleen een demonstratie. Die komen voor iets anders, om de boel te intimideren en te bedreigen.”