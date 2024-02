Overijssel moet veel meer migranten aantrekken vanwege vergrijzing

8 feb. 2024 - 18:39

"Sinds de eeuwwisseling vindt de bevolkingsgroei steeds meer plaats in en rond de grote steden in de Randstad, maar ook steden zoals Groningen, Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Haarlem en Eindhoven groeien sterk. Bevolkingskrimp komt vooral voor aan de randen van het land: in grote delen van de noordelijke provincies, de Achterhoek, Zuid-Limburg en Zeeland. Veel van die gemeenten in die gebieden vergrijzen ook." Er is in de krimpgebieden te weinig werk en het voorzieningenniveau is ook niet optimaal. Daardoor trekken met name jonge mensen naar plaatsen waar meer (economische) mogelijkheden zijn. Dan kom je al snel in de Randstad terecht. Er zijn in het verleden wel pogingen gedaan om werk naar de periferie te brengen. O.a. door de spreiding van Rijksdiensten en door het verlenen van vestigingssubsidies aan bedrijven, maar dat is bepaald geen daverend succes geworden. https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-verstedelijking/waar-groeit-of-krimpt-de-bevolking-

