Overheid wil niet vertellen wat omstreden grenscontroles daadwerkelijk opleveren

De Koninklijke Marechaussee (KMar) gaat geen inzicht geven in de effectiviteit van de grenscontroles die in opdracht van PVV-minister Marjolein Faber worden uitgevoerd, De militaire dienst die ook verantwoordelijk is voor de grensbewaking had eerder deze week verklaadr dat wel te zullen doen maar is op dat besluit teruggekomen. Faber wil zich ook niet laten controleren door inzicht te geven in de resultaten. Dat wil ze pas in maart doen. Ze wijst daarmee een verzoek van de oppositie af, meldt RTV Oost.