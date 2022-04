Overheid wil begraafplaatsen privatiseren want te duur

Greendutch

11 apr. 2022 - 12:36

hoe zit het dan met het geld dat door nabestaanden / families betaald moet worden voor een graf? ik heb jaren een bedrag aan de kerk betaald voor 'grafrechten’? met de afname van religie vallen kerken weg die m.b.v. vrijwilligers de boel onderhielden maar marktwerking en concurrentie op begraafplaatsen? is dan niks ‘heilig’ voor liberalen? dit idee zal niet van de confessionelen komen denk ik. bovendien is bekend dat aan geboorte/huwelijk/begraven veel verdiend wordt door bloemisten/kappers/kledingwinkels en verhuurders/steenhouwers e.a. ondernemers. als door nóg meer marktwerking nóg meer rotzooi in de bodem verdwijnt zoals gelakte kisten met metaal eraan en polyester bekleding + polyester kleding om de lichamen. tijd voor meer aandacht voor natuurlijk begraven in natuurlijke staat in een paddestoelen- of kartonnen kist? zodat na een paar jaar de plaatsen weer vrij zijn.