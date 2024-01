Overheid treedt niet op tegen brievenbusfirma met bestuurder van 5 jaar oud

Een andere rode vlag (aanwijzing dat er iets mis is) is de vestigingsplaats van een bedrijf. Zo komt het regelmatig voor dat er heel veel brievenbusfirma’s op een adres zijn gevestigd. “Het kan een manier zijn om illegale activiteiten te verbergen - door bezittingen en transacties te verspreiden over meerdere entiteiten, waardoor het voor autoriteiten moeilijker is om de geldstroom te volgen”, stelt Moody’s Analytics.