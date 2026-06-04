Overheid subsidieert natuurvernietiging jaarlijks met 10 miljard euro Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 430 keer bekeken • Bewaren

De Nederlandse overheid is elk jaar 10 miljard euro uit kwijt aan maatregelen die bedrijven in staat te stellen om de natuur te vernietigen. Dat blijkt uit onderzoek dat minister van Landbouw en Natuur Jaimi van Essen (D66) naar de Kamer heeft gestuurd.

Verscheidene landbouwsubsidies pakken slecht uit voor de biodiversiteit. Ook de staatssteun voor de luchtvaart en de lage belasting op gasgebruik in de industrie dragen bij aan de achteruitgang van de natuur, schrijft dagblad Trouw.

Het onderzoek naar de negatieve gevolgen van overheidsbeleid voor de soortenrijkdom is een uitvloeisel van internationale afspraken. Nederland heeft in 2022 met 195 andere landen bij de Verenigde Naties beloofd om subsidies te schrappen die nadelig zijn voor de biodiversiteit.