Overheid onderzoekt invoeren luxetaks op drinkwater

17 aug. 2022 - 8:42

En daarom moeten ook niet de lonen omhoog, maar de bevroren huurtoeslag weer worden ontdooid. Zo kun je met het verdubbelen van de winstbelasting (die in de afgelopen 30 jaar is gehalveerd), een heleboel zaken verzinnen waar je het besteedbaar inkomen van mensen met veel te lage lonen kunt verhogen. Maar ja, dan moeten die arbeiders wel eventjes stoppen met stemmen op liberale partijen. Want DIE gaan bovenstaande ECHT NIET uitvoeren.