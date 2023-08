Overheid moet voor toekomstbestendige huisartsenzorg navelstreng met marktwerking en zorgverzekeraars doorsnijden

11 aug. 2023 - 15:59

Een jaar of 20 geleden heeft de toenmalige regering Balkenende de jammerlijke stap genomen tot het semi-privatiseren van wat eens een fatsoenlijk zorgstelsel was. Hoofdmoot en tevens verantwoording voor die stap: 'de opkomende vergrijzing'. Dat begon ooit zo liefelijk: er was zelfs heuze korting op premie voor mensen die geen gebruik maakten van zorg. Zou je het sceptisch willen benaderen, zou je het 'warm maken voor wat komen gaat' kunnen noemen. Anyway, de 'gelegenheid' bleek uiteindelijk waar veel sceptici toen al reeds voor waarschuwden, namelijk voer voor de gevreesde dief. Het zorgstelsel is onder Rutte volledig uitgehold en gesloopt. De bejubelde marktwerking bestaat in de praktijk uit Indiase medicijnen van slechte kwaliteit. bizarre bureaucratie en daarmee gepaard gaande torenhoge kosten. Ondanks de vergrijzing (dat is doorgerekend) heeft dit zorgstelsel ons tientallen miljarden gekóst in plaats van opgeleverd ten opzichte van vóór de semi-privatisering. Winnaars van dit systeem bestaan uit handige jongens, welke het zorgsysteem melken met lease-rolstoelen, ZZP/Payroll verplegers en generieke bagger medicijnen. En last but not least zijn er de opgetuigde semi-privaat speeltuinen voor ex-politici, zoals 'het college van zorgverzekeringen'.