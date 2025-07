Overheid moet kopers van voormalige sociale huurwoningen beter beschermen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 129 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Verhuurders verwaarlozen onderhoudsplicht in VvE’s omdat ze die kosten niet kunnen doorbelasten aan huurders.

Door de sterk gestegen prijzen van koopwoningen zijn veel starters aangewezen op het zoeken naar nog betaalbare koophuizen. Appartementen in VvE’s van voormalige sociale huurwoningen zijn dan aantrekkelijk vanwege hun relatief gunstige aankoopprijs per m2 woonruimte. Maar die gunstige prijs per vierkante meter heeft ook zijn schaduwkanten. Slecht onderhoud, vaak een asbestprobleem, te weinig geld in het verplichte reservefonds en verloedering van het wooncomplex.

Deze woningen zijn in 2015 massaal gekocht door buitenlandse investeerders, toen VVD-minister Stef Blok daarvoor toestemming gaf aan woningcorporaties. We zijn inmiddels tien jaar verder en al deze buitenlandse verhuurders verkopen hun woningen alweer. Omdat hun verdienmodel niet meer rendabel is vanwege nieuwe wet- en regelgeving.

Noodzakelijk onderhoud is in VvE’s wettelijk verplicht gesteld. Maar in veel VvE’s met een meerderheid van verhuurders blijkt die plicht genegeerd te worden. Verhuurders moeten namelijk onderhoudskosten altijd voor eigen rekening nemen. Ten laste van hun rendement. Dus voor dit soort VvE’s is onderhoud per definitie het kind van de rekening. Zeker als een investeerder/grooteigenaar doorslaggevende stemmacht heeft of samen met andere verhuurders de meerderheid in een VvE vormt.

Eigenaren/bewoners hebben als minderheid niets te zeggen als er sprake is van zo’n feitelijke dominantie van verhuurders in een VvE. Die hebben vanwege rendementsdoelstellingen lak aan noodzakelijk onderhoud en de instandhouding van het aan de VVE toevertrouwde wooncomplex.

Het allerbelangrijkste gevolg van slecht onderhoud en asbest in een gebouw is het slecht verzekerd zijn van VvE en eigenaren ingeval van opstal- en asbestschades. Slecht onderhoud is altijd een uitsluitingsgrond van dekking in elke VVE-opstalpolis. Vaak is dat volstrekt onbekend bij leden van zo’n VvE.