Overheid moet kille sanering van intensieve landbouw niet langer ontkennen in aanpak stikstofcrisis

24 jun. 2023 - 11:22

''Rutte IV was terecht bereid om voor deze ingrijpende transitie en sanering een grote zak geld vrij te maken. De omvang van die zak geld staat nu volgens minister Adema niet meer vast. Het weglopen uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord was achteraf van LTO niet echt slim en verstandig.'' Het is inderdaad waar dat Rutte4 er na het mislukken van hun onmogelijke landbouwakkoord er als de kippen bij was om de boeren ernstig te bedreigen. Rutte4 is duidelijk van plan om bij de boeren aan te gaan kloppen volgens hun media. Niet om te dreigen met een fakkel, of tanks (want die staan in Oekraïne) maar met een zakje poen dat de schade voor boeren niet gaat dekken. Schande natuurlijk, werkelijk overal is poen voor beschikbaar. Oorlog voeren, villasubsidie, cultuurnatuursubsidie, Teslasubsidie, ZZPsubsidie, tweeverdienersubsidie etc. etc. En dan wil en krijgt de EU ook nog meer poen van netto betalers als Nederland om te verpatsen. https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5391674/brussel-66-miljard-begroting-eu-landen Poen mag absoluut geen probleem zijn als ''daadkrachtig'' onteigenen/kapot maken van broodwinning aankomt. Wel even goed duidelijk maken wie de rekening gaat betalen voor alle ''vooruitgang'' want de rijen voor de voedselbanken en voor luxe vakanties op Schiphol worden steeds langer.