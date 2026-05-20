Overheid faalt bij nakomen beloftes, Yesilgöz maakt er een bende van

De Algemene Rekenkamer oordeelt uiterst kritisch over de recente kabinetten. Gestelde doelstellingen voor de economie, wonen en de leefomgeving worden niet gehaald. “De rekening daarvan wordt bij volgende generaties gelegd.” De Volkskrant somt op:

“De Rekenkamer noemt specifiek de klimaatdoelen, de stikstofcrisis en de Europese richtlijn voor waterkwaliteit. Hoewel kabinet na kabinet in het afgelopen decennium bezwoer deze doelen serieus te nemen, ‘is de stikstofproblematiek niet opgelost en is de afgesproken CO2-afname voor 2030 met het huidige beleid inmiddels buiten bereik’. Ook het tempo van de woningbouw blijft ver achter bij de gedane politieke beloften.”

De Rekenkamer constateert op dit moment grote problemen bij het ministerie van Defensie, waar Dilan Yesilgöz (VVD) de scepter zwaait. Pieter Duisenberg, president van de Algemene Rekenkamer, oordeelt vernietigend over zijn partijgenote. BNR bericht:

“Aanbestedingsprocedures worden omzeild en inkoopcontracten worden direct gegund. Duisenberg vindt dat defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) deze onvolkomenheid niet serieus genoeg neemt. Directe gunning zonder goede onderbouwing ondermijnt het gelijke speelveld voor bedrijven, waarschuwt Duisenberg. 'In een defensiemarkt met risico's, zonder een fraude- en corruptiebeleid, is dat geen goed idee. Dat de verantwoordelijke minister defensief reageert en deze bevinding niet erkent, is niet goed voor een lerende overheid.'”

Vooraanstaande Nederlandse politici zijn nauwelijks geïnteresseerd in de spijkerharde conclusies van de Rekenkamer. Op Verantwoordingsdag was woensdag bij de toespraak van Duisenberg slechts een fractieleider in de Kamer, constateert politiek verslaggever Jaap Jansen: Jesse Klaver van PRO.