Overheid doet nog altijd te weinig tegen racisme, en dat is ook de schuld van ‘het redelijke midden’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 394 keer bekeken • Bewaren

De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme oordeelt keihard over het overheidsbeleid tegen discriminatie en racisme: dat schiet tekort. Aanbevelingen die de staatscommissie de afgelopen jaren in eerdere rapporten deed, zijn onvoldoende opgevolgd, schrijft het AD.

“Veel van de kritiek was de afgelopen jaren gericht op overheidshandelen. Voorzitter van de staatscommissie Joyce Sylvester stelt dan ook dat discriminatie en racisme ‘diep verankerd’ zijn in de Nederlandse samenleving en in de overheid. De discriminatie zit in ‘wetten, regels, systemen en werkwijzen binnen beleid en dienstverlening’, aldus de staatscommissie. Die pleit ‘voor een fundamentele koerswijziging: een overheid die niet alleen stopt met discrimineren, maar het voorkomt en actief bijdraagt aan gelijkheid en gelijkwaardigheid’.”

De overheid moet daartoe onder meer stoppen met etnisch profileren. Wat ook enorm zou helpen is als de overheid meer een afspiegeling wordt van de samenleving.

De commissie ziet bij de aanpak van racisme daarnaast een belangrijke rol weggelegd voor politiek en media. Die moeten zich niet terughoudend opstellen als er sprake is van racisme en discriminatie, omdat die handelswijze leidt tot normalisering van het extremisme. De Volkskrant schrijft:

“Daarmee raakt de commissie aan een politiek dilemma waarmee politici – en journalisten – op het Binnenhof al jaren worstelen. Er is een school die liever niet steeds reageert als politieke tegenstanders zich discriminerend of racistisch uitlaten: reageren genereert immers meer aandacht voor de uitlatingen en zou daardoor bijdragen aan normalisering. Om die reden reageerde bijvoorbeeld PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand onlangs niet toen FvD-leider Lidewij de Vos in de Kamer over de zeer omstreden omvolkingstheorie sprak. ‘De experts zeggen: normeer die opvattingen, benoem het op je eigen podium, maar ga ze geen podium geven waardoor ze die ideeën verder kunnen verspreiden’, legde Ouwehand uit in de Volkskrant. ‘Aan dat advies heb ik me gehouden.’”