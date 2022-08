Overheden, Shell: zet méér in op hernieuwbare energie en stop met olie en gas Opinie • 09-08-2022 • leestijd 2 minuten • 1904 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

Overheden moeten energiearmoede niet bestrijden met nóg meer olie en gas mijnen, met torenhoge maatschappelijke kosten.

Meer dan ooit moeten overheden inzetten op hernieuwbare energie. Maar het tegenovergestelde dreigt te gebeuren als overheden luisteren naar de fossiele industrie.

Ben van Beurden, CEO van Shell, legt de schuld voor de energiecrisis bij klimaatbeleid; er zou zo’n $ 1000 miljard minder in olie en gas zijn geïnvesteerd. Hij roept overheden nu op het aanbod van olie- en gas te vergroten en opent velden in Namibië, Kazachstan, Brazilië, Oman, VS, Suriname.

Nóg meer fossiele brandstoffen, nu de klimaatramp zich voltrekt? Ondanks de oproep van het Internationale Energie Agentschap om voor het klimaat te stoppen met nieuwe velden? Om schaarste en hoge prijzen?

Stuitend inderdaad.

Je kunt hetzelfde zeggen over het gebrek aan investeringen in hernieuwbare energie of in energiebespáring. Er is te weinig geïnvesteerd in aardwarmte, warmtepompen of grootschalige isolatie. Want uit decentrale warmtecoöperaties of mínder gasverbruik halen multinationals geen winst en overheden geen belastinginkomsten.

Maar de oproep is ook schaamteloos en misplaatst:

- De grootste oorzaak van de crisis is het geweld van Poetin, die decennialang gefinancierd is met olie en gasverkoop, helaas onder meer door Shell;



- Shell zélf investeerde relatief weinig in hernieuwbare energie. Pas sinds 2017 committeerde het jaarlijks structureel $1-2 miljard aan 'hernieuwbare' energie, waaronder in hun definitie ook CO2 opslag en bepaalde gas vallen. Terwijl het in 2021 $19-22 miljard investeerde in olie en gas.



- In twintig jaar keerde Shell €209,6 miljard uit aan aandeelhouders; zo’n 10 miljard per jaar (SOMO). En miljarden gingen naar de terugkoop van eigen aandelen; in juli kondigde het nóg een terugkoop programma aan van $6 miljard (!) voor komend kwartaal. Dit stuwt het aandeel én de bestuurders beloning, maar doet weinig voor hernieuwbare energie;



- En: oliebedrijven pakken nu excessieve marges, in plaats van prijzen te verlagen.

In plaats van concessies te doen aan fossiele bedrijven, zouden overheden moeten inzetten op besparing. De Duitse industrie heeft tot nu toe al 25% gas bespaard ten opzicht van 2021, meldt het FD. Ondanks angstpropaganda van de fossiele industrie. In Nederland is dit naar verluid 20%. Een hogere prijs voor fossiele industrie, is kennelijk goed voor efficientie en het klimaat. En het maakt duurzamere alternatieven competitiever.

Overheden moeten energiearmoede niet bestrijden met nóg meer olie en gas mijnen, met torenhoge maatschappelijke kosten. Maar met hogere lonen, betaalbare woningen, zorg, onderwijs en forse investeringen in hernieuwbare energie. En door (voornamelijk) de laagste inkomensgroepen financieel te ondersteunen. Een deel van het benodigde geld hiervoor kan komen door de overwinsten van olie- en gasbedrijven te belasten, zoals VN-baas Guterres voorstelt. Of door de fossiele subsidies af te schaffen; in Nederland alleen al €17,5 miljard per jaar.

Overheden, Shell: zet méér in op hernieuwbare energie en stop met olie en gas!

