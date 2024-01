Overbevolking? ‘We komen in Nederland mensen tekort’

Voor wie dacht dat Nederland zucht onder overbevolking heeft Druktemaker Pieter Derks nieuws: we hebben te kampen met onderbevolking. “Er zijn te weinig mensen. We krijgen steeds minder kinderen. Het leven in Nederland dreigt een piramidespel te worden waarbij binnenkort de eerste deelnemers in een personeelloos bejaardentehuis zullen ontdekken dat hun inleg verdampt is, zo waarschuwden wetenschappers in een artikel.”