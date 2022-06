Overal personeelstekorten

1 jun. 2022 - 10:16

Het is niet alleen Lidl die de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs wil hebben. De NOS meldde dat Defensie als "onderhandelingsresultaat" met de bonden tot 8,5 procent loonsverhoging is gekomen. Over een periode van de komende drie jaar. Dus minder dan 3% per jaar. Bij een inflatie van 9 procent op jaarbasis. Dus Defensie komt, in reeel besteedbaar inkomen, een loonsverlaging van 6% per jaar met de bonden overeen. Ik ben benieuwd of de bonden ook aan het personeel durven aan te bevelen dit bod te accepteren.