Over Marjolein Faber met versierde lip à la Adolf Opinie

De Vrijheid van Meningsuiting is weer eens niet absoluut.

GeenStijl mag wel uitkijken. Het komt voor dat de redactie portretten van personen die bij haar niet in het pulletje vallen, voorziet van een bloksnor. Minister Faber wil nu met een aangifte zien of dit strafbaar is. Zij wordt daarbij van harte gesteund door poppenspeler Geert Wilders die haar van een afstand aan touwtjes houdt.

Dat komt zo. Afgelopen weekend vond in Amsterdam een grote demonstratie tegen het facisme plaats met meer dan vijftienduizend deelnemers.

Dit veroorzaakte grote onvrede bij de usual suspects in de politiek, de MSM en de sociale media. Zij legden de betoging onder het vergrootglas om te zien of er niet dingen waren gebeurd waarmee je alle deelnemers in een kwaad daglicht kon stellen. Het leek wel een volkssport bij uiterst rechts wat de relevantie van de demonstratie alleen maar accentueerde.

Mevrouw Faber nu zag op de televisie hoe een zeikerige pestkop van Powned een vrouw probeerde te interviewen, die een portret van haar ronddroeg voorzien van een Hitlersnor.

Ze lachte er nog bij ook, weet het AD te melden.

Het was maar een miniem snorretje van het soort dat we allemaal wel eens op portretten in onze schoolboeken of op affiches hebben getekend. (Jij nooit? Heb je daar een afkeer van? Vuile hypocriet!)

En nu loopt mevrouw Faber dus naar het politiebureau. Wilders verklaarde in deze context dat de Kamerleden Laurens Dassen en Esmah Lahlah, die ook meedemonstreerden, hun zetel zouden moeten inleveren.

Het is opvallend hoe hysterisch de prominenten van uiterst rechts reageren als ze zelf voor de verandering eens een speldenprik krijgen. De hele dag hebben ze de mond vol over "islamofascisme" maar als er dan iemand een snorretje tekent op hun edele konterfeitsel halen ze er een agent bij. Dit zegt genoeg over wat er met de vrijheid van meningsuiting zal gebeuren als types zoals zij aan de macht komen.

Als het nog eens tot een zaak komt tegen die mevrouw met het portret, kan het proces interessante vormen aannemen. De vraag is namelijk wat je met zo'n snorretje wil zeggen. De zich journalist wanende treiterkop van Powned vroeg die mevrouw of Faber dan mensen deporteerde. Ze gaf daar geen antwoord op. Ik heb een kleine suggestie voor als zij straks voor de kadi staat.

"Edelachtbare, twee dingen. Ten eerste kan men zich afvragen of de kwalificatie "Hitlersnor" wel opgaat voor de artistieke toevoeging die ik gemaakt heb op het portret van mevrouw Faber. De snor van de Führer strekte zich uit van het neusbeen tot op de bovenlip waarbij de linker en de rechterkant van de bovenkaak werden vrijgelaten. Ik heb wel eens vrienden gehad die het moeilijk vonden juist dat stukje direct onder de neus glad geschoren te krijgen en ik vermoed dat dit voor Hitler aanleiding was daar juist de beharing te laten staan. Hij was in zijn tijd niet de enige. Maar dit terzijde. Terug naar de hoofdzaak. De door mij getekende snor is anders. Die laat ook ruimte vrij tussen de onderste haren en de bovenlip. Je zou kunnen zeggen dat dit een spottend element toevoegt aan het portret van mevrouw Faber zonder dat er associaties met staatslieden uit de eerste helft van de vorige eeuw worden gemaakt, althans door mij. Paranoia is in the eye of the beholder.

Laten we echter for the sake of argument ervan uitgaan dat hier toch een vergelijking met Hitler bedoeld wordt. De vraag is dan: met welke Hitler? En ik ben als verantwoordelijke voor de kuntszinnige ingreep die hier ter discussie staat, de enige die antwoord kan geven. Nogmaals: als we aannemen dat hier Hitler in het spel is. Nu dan: we zien hier de jonge Hitler, niet het bevende wrak dat buiten voor de puinhopen van zijn rijkskanselarij Hitlerjongens een ijzeren kruis op de borst speldt. We zien een jonge vent in de kracht van zijn leven, een populist, die na lange jaren van oppositie en haatzaaien zijn eerste schreden op het bestuurlijke pad zet. Hij heeft meer dan een decennium bevolkingsgroepen om hun aanhang en hun levensovertuiging met leugens en vooroordelen in een kwaad daglicht gezet. Hij staat aan het begin van een verder radicaliseringsproces.

Het is met die Hitler dat men mevrouw Faber zou kunnen vergelijken gezien haar virulente uitspraken en haar plannen om tot uitzettingen op grote schaal te komen. Ik verwijs ook naar de plannen van haar collega mevrouw Klever die opvangcentra wil inrichten in Oeganda, een land met een duidelijk fascistisch bewind, dat homo's vervolgt. Als het hier gaat om beeldbaarheid, dan verwijst die beeldbaarheid naar dit discours, mevrouw de rechter. Ik zie niet in wat daar in een vrij land tegen is en ik maak mij zorgen als politici en bewindslieden het recht proberen te misbruiken om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. U mag van mijn manier van communiceren zeggen wat U wilt. In een rechtsstraat zult U mij niet kunnen straffen".

Want zo liggen de zaken in een democratie onder vuur als de Nederlandse.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.