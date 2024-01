Over gravin Eloise en het zere been van Nederlandse zionisten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 562 keer bekeken • bewaren

Theo Brand
Politicoloog en journalist

Gravin Eloise van Oranje komt op voor de slachtoffers in Gaza, tegen het zere been van zionisten. Dat zet zaken op scherp en maakt veel duidelijk.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) geniet in sommige kringen gezag. Maar het toont zich steeds meer een eenzijdig zionistische steunpilaar van de staat Israël. Dat blijkt uit de recente ophef vanuit het CJO over het feit dat Gravin Eloise opkomt voor een volk dat nu wordt uitgehongerd en dood gebombardeerd: de Palestijnen in Gaza. Maar het CJO toont zich “verbijsterd over de steunbetuigingen van Gravin Eloise van Oranje aan de Palestijnse zaak”.

Op zowel TikTok als Instagram zamelt Eloise geld in voor Palestijnen in Gaza door gebruik te maken van het ‘watermelon filter’. Het CJO valt daarom van zijn stoel. Want hoe durf je op te komen voor een volk van wie meer dan 22.500 mensen, onder wie 9.000 kinderen, door Israël in een paar maanden zijn dood gebombardeerd? Hoe durf je op te komen voor een volk dat lijdt aan honger en ziektes en van wie ruim 1,9 miljoen mensen zijn ontheemd?

Ik weet dat een steeds grotere groep Joden in Nederland zich niet vertegenwoordigd weet door het CJO als Joodse (lees: eenzijdig zionistische) koepelorganisatie die zonder nuance in oude reflexen schiet. Als dit gedrag van het CJO niet verbijsterend is, dan is het sneu. Het CJO schiet zichzelf uiteindelijk in de voet.

Gelukkig is er ook een ander jodendom dat opener en eerlijker is en dat de joods humanitaire traditie wel hoog wil houden. Zowel seculier als religieus. Maar blijkbaar is dit jodendom onvoldoende georganiseerd in Nederland en worden de mensen die bij dit jodendom horen nauwelijks formeel vertegenwoordigd richting de overheid.

Dat het CJO “de Joodse gemeenschap” in Nederland vertegenwoordigt, wat de organisatie op zijn website pretendeert, lijkt me zacht gezegd discutabel. Het vertegenwoordigt naar mijn idee het reëel bestaande zionisme in Nederland. Een zionisme dat deugden als nuance, compassie en zelfreflectie lijkt te zijn verloren.