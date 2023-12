‘Over een jaar bereidt premier Wilders zijn eerste kersttoespraak voor’

“Je zou denken dat we onze portie terreur, oorlog, en imploderende onderzeeërs wel hebben gehad, maar er lijkt geen limiet meer te zitten op wat er aan krankzinnig nieuws in een jaar gaat”, aldus Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV. Wie had zich een jaar geleden kunnen voorstellen dat Wopke Hoekstra nu Eurocommissaris van Klimaat zou zijn en dat hij ook nog eens een van de meest vooruitstrevende onderhandelaars zou zijn tijdens de onlangs afgesloten klimaattop?

“Gek idee dat we er over jaar dus ook compleet anders bij zullen zitten”, gaat Derks verder. “Premier Wilders zal zijn eerste kersttoespraak aan het voorbereiden zijn. Als premier van alle Nederlanders zal hij een mooi moment vinden om alle Nederlanders toe te spreken, wat helaas iets ingewikkelder zal zijn dan voorheen, omdat hij eerder in het jaar de publieke omroep heeft afgeschaft. Maar gelukkig heeft hij belastinggeld kunnen vrijmaken om zendtijd in te kopen in een reclameblok van SBS 6, precies tijdens Vandaag Inside.”