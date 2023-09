Ov volledig gratis maken kost een schijntje: slechts 10 procent van de fossiele subsidies

“Het openbaar vervoer wordt 11 procent duurder, maar niemand die daar een potje voor open wil trekken. Integendeel: intussen is de NS met instemming van het kabinet ook nog bezig met het uitwerken van de spitsheffing. Reizen in de spits wordt tientallen procenten duurder. Er gaan namelijk steeds minder mensen met de trein, waardoor er minder treinen rijden, waardoor er minder mensen met de trein gaan, waardoor er steeds minder treinen rijden en die spiraal krijgen we maar niet doorbroken. Dus het plan is nu om de mensen die nog wel met de trein gaan, extra te laten betalen. Wat ik me nou eens afvraag is waarom dit soort maatregelen nooit op de weg worden genomen. Daar is het ook druk in de spits.”