Ouwehand zegeviert op partijcongres PvdD en treedt direct terug als lijsttrekker

Esther Ouwehand is door een overweldigende meerderheid van 96,3 procent van de Partij voor de Dieren-leden herkozen als lijsttrekker van de partij. Dat gebeurde zondag op het partijcongres waar ruim 1600 leden hun stem uitbrachten. Die steun moet een einde maken aan turbulente weken binnen de partij waarin het tot een frontale botsing kwam tussen Ouwehand en het inmiddels afgetreden partijbestuur.

Het oude bestuur beweerde dat er meldingen waren binnengekomen die de integriteit van Ouwehand in twijfel trokken. Die klachten zouden echter afkomstig zijn van leden van het oude bestuur dat verder geen enkele opheldering heeft willen geven. Volgens de nieuwe bestuursvoorzitter Michiel Knol is er dan ook geen enkele reden om een onderzoek naar Ouwehand in te stellen. "Wij hebben alle vertrouwen in Esther en de kandidaten op de lijst,” aldus Knol. Fractievoorzitter in de Eerste Kamer en mede-oprichter van de partij Niko Koffeman had aangedrongen op voortzetting van het onderzoek, maar dat gebeurt dus niet.

Op de kieslijst zelf zijn op het congres ook nog enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de conceptlijst. Zo is de nummer twee in de Tweede Kamer Christine Teunissen op eigen verzoek een plek opgeschoven naar nummer drie. Op deze manier maakt ze plaats voor nieuwkomer Ines Kostić die als grote belofte wordt gezien. Teunissen richt zich naar eigen zeggen liever op uitsluitend het Kamerwerk, waarbij Kostić meer taken op zich zal nemen zoals bijvoorbeeld het vicefractievoorzitterschap. Kamerlid Lammert van Raan verhuist ook van plek twintig naar een verkiesbare zesde plek. Omdat Van Raan getrouwd is met partijoprichter Lieke Keller wilde hij alleen op een hoge plek als het congres het vertrouwen in hem uitsprak. Dat is gebeurd.

