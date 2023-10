Ouwehand wil dat Nederland diplomatiek offensief inzet voor wapenstilstand in oorlog Israël-Palestina

"Iedereen is meer dan geschokt door de gruweldaden van Hamas en we kunnen niet anders dan dat onomwonden veroordelen”, zei Ouwehand. „En we leven mee met het geweld tegen de onschuldige burgers in Gaza, waar doden vallen, waar onschuldige mensen worden afgesloten van water en elektriciteit en kort gezegd: om hun huizen te verlaten, worden gebombardeerd.”

Terwijl andere partijen vooral praten over bestaanszekerheid kiest de PvdD voor de term 'voortbestaanszekerheid' als hoofdthema van de campagne met onder meer eisen als afschaffing van de vee-industrie, meer natuur, geen subsidie voor vervuilers, gezond en betaalbaar voedsel en zekere woonruimte. Ouwehand ging ook nog even in op het voortbestaan van de partij zelf. Dat kwam in gevaar als gevolg van een ernstig intern conflict als gevolg waarvan Ouwehand zelf even terugtrad. "Ik zal het niet verhullen. Het was een pijnlijke en moeilijke tijd." Ze stelt dat de partij daarbij ook heeft laten zien een probleemoplossend vermogen te hebben.