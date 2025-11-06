Ouwehand (PvdD): We moeten niet doen of de VVD iets te eisen heeft

De VVD van Dilan Yesilgöz heeft de "deur opengezet voor extreemrechts" en is "de aanstichter" van allerlei problemen. Dat heeft Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand gezegd tijdens haar gesprek met verkenner Wouter Koolmees. Het is volgens Ouwehand dan ook goed als hij eerst daar eens "de schijnwerper" op zet. Dat meldt de NOS .

Hoewel de VVD met Yesilgöz aan het roer niet zoveel schade heeft geleden tijdens de verkiezingen als vooraf gedacht werd, heeft die partij ook niet bepaald gewonnen. De VVD leverde twee zetels in en is daarmee de derde partij van het land, net voor GroenLinks-PvdA. Toch trekt Yesilgöz een bijzonder grote broek aan, doet ze voorkomen alsof zij het voortouw neemt bij het vormen van een coalitie in plaats van D66, en doet ze grote uitspraken over wie er volgens haar allemaal wel en niet in het kabinet mogen plaatsnemen. Yesilgöz weigert nog altijd met GroenLinks-PvdA om de tafel te gaan zitten en oppert zelfs het vormen van een minderheidskabinet waar zij wél deel van uitmaakt en GL-PvdA niet. Je moet maar durven.