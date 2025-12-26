Oudjaar bewijst waarom vuurwerkverbod onvermijdelijk is Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 188 keer bekeken Bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Cobra’s en ander Illegaal F3-vuurwerk zijn gewoon levensgevaarlijk.

Oudjaar bewijst elk jaar hetzelfde: vrijheid zonder verantwoordelijkheid is geen vrijheid, maar georganiseerde schade. Volle spoedeisende hulpposten, overbelast zorgpersoneel, extra politie-inzet en omstanders die de prijs betalen. Dat is geen incident. Dat is het resultaat van wegkijken.

Het probleem wordt nog ernstiger door illegaal vuurwerk zoals Cobra’s. Deze knallen zijn levensgevaarlijk, kunnen dodelijk zijn en zullen komend Oudjaar met ander illegaal vuurwerk weer massaal afgestoken worden. Wie blijft roepen dat traditie boven alles gaat, negeert bewust dat mensen hierdoor ernstig gewond kunnen raken en dat zorg en hulpdiensten jaar in, jaar uit, dit hebben moeten opvangen.

Vrijheid als excuus betekent dat anderen de schade dragen. Zorgmedewerkers draaien extra diensten, hulpverleners lopen risico’s, en de publieke sector draait overuren. Om nog maar te zwijgen over al het geweld dat hulpverleners moeten trotseren. Dat is geen vrijheid, dat is het afschuiven van verantwoordelijkheid.

Het vuurwerkverbod in 2026 is niet willekeurig. Het is het gevolg van jaren van voorspelbare chaos en structureel falen van vrijwillige maatregelen. Ingrijpen is geen betutteling, het is noodzakelijke maatschappelijke bescherming. Wie nog steeds verzet tegen het verbod verdedigt, verdedigt geen traditie, maar een systeem waarin anderen de rekening betalen. Inclusief levensgevaar door illegaal vuurwerk.

Oudjaar confronteert ons met een simpele waarheid: vrijheid zonder verantwoordelijkheid is dodelijk. Het verbod in 2026 is onvermijdelijk. Wie dat negeert, kiest bewust voor chaos op kosten van anderen.

Dat verbod zal wel strikt gehandhaafd moeten worden. Blijft dat achterwege in 2026 dan zal het afsteken van illegaal vuurwerk alleen maar toenemen.