Ouderen kom op, rechtvaardigheid komt niet vanzelf

cc-foto: Roel Wijnants © https://flic.kr/p/rupr8N

Er wordt beslist over ouderen zonder ouderen. Een misstand die gestopt moet worden.

Het lijkt erop dat ouderen het sluitstuk zijn van de politici. Niet op één gebied maar op bijna alle gebieden. Ouderen slecht behandelen is een schande die tot op het bot bestreden moet worden. Minister Helder heeft echter de noodzakelijke toename van plaatsen in verzorggingshuizen, 50.000, geschrapt. Thuis wonen zou goedkoper zijn. Inmiddels is duidelijk dat bij toename van zorg, dat een illusie is. Minister Helder komt nu met een toename van verzorgingshuisplaatsen. Echter nog steeds veel minder dan de noodzakelijke 50.000. Dit onheldere beleid zorgt ervoor dat er weer een probleem bij de kabinetsproblemen komt.

Koopkracht

De koopkracht van gepensioneerden is achtergebleven. Door absurde overheidsbepalingen kon lange tijd het pensioen niet verhoogd worden. De verhoging van het minimumloon, met daaraan gekoppeld de AOW, is schoorvoetend en deels verhoogd. Eerder wilde het kabinet de AOW niet verhogen, terwijl die achterloopt bij de welvaartsontwikkeling. Uiteindelijk is de AOW met 7% verhoogd terwijl het minimumloon met 10% is verhoogd. Dat komt omdat het kabinet de IOAW-toeslag voor ouderen deels heeft afgeschaft en in de toekomst nog verder wil afschaffen.

In 2022 en 2023 zijn de pensioenen vaak wel verhoogd. Dat kon door het Pensioen- en AOW-akkoord afgesloten door vakbonden. Vooruitlopend op de wetswijziging zijn de absurde regels aanmerkelijk versoepeld.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijdsverhoging in Nederland ging veel sneller dan in de ons omringende landen. Dat kwam doordat politici de leeftijdsverhoging versnelde om de begroting rond te krijgen. Door het Pensioen- en AOW-akkoord dat vakbonden hebben afgedwongen in 2019, is die leeftijdsstijging afgeremd.

Pensioen

Het Pensioen- en AOW-akkoord is omgezet in wetgeving. Als die wordt aangenomen, vindt de invoering per pensioenfonds plaats in de periode juli 2023 tot 2027. De condities voor invoering, worden door vakbonden per pensioenfonds (werkenden en gepensioneerden) aan de leden voorgelegd.

Volgens mij moeten zowel de voorstellen als de uitkomst van onderhandelingen ter instemming aan de leden worden voorgelegd. Het FNV-bestuur lijkt echter de raadpleging te beperken tot de uitkomst van onderhandelingen. Het gaat om belangrijke zaken. Bijvoorbeeld, hoe worden eventuele overrendementen toegedeeld. Verschilt de toedeling per leeftijdscategorie of is die gelijk zoals nu. Ook is van belang hoe de compensatie aan werknemers van 45 jaar en ouder wordt betaald. Wordt die compensatie afgewenteld op de pensioenreserves of wordt die betaald door een tijdelijke werkgeverspremie. De compensatie is nodig omdat de opbouw van pensioen wijzigt door een wettelijke wijziging.

Mantelzorg niet verplicht

Er duiken steeds weer berichten op waarin ouderen verplicht worden mantelzorger te zijn. Fout. Mantelzorg is vrijwillig en moet dat blijven. De beleidsmakers moeten stoppen met hun neiging ouderen te verplichten zonder betaling zaken voor hun rekening te nemen die betaald zouden moeten worden.

Over ouderen zonder ouderen

Er wordt beslist over ouderen zonder ouderen. Een misstand die gestopt moet worden. In gemeenten, bij het rijk en bij provincies dienen ouderen raden te komen. Het wordt aanbevolen door het kabinet. De praktijk is echter anders. In de gemeente Heerenveen is wel raad van ouderen. Dat zou in elke gemeente het geval moeten zijn. Ook de provincie zou dat moeten doen.

Organisatie is noodzaak

Organiseer je ouderen. Het is nodig. Rechtvaardigheid komt niet vanzelf. Laat je horen en zien. Wordt actief in de seniorgroepen van FNV of CNV.