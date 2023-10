Oude witte Australiërs proberen bij referendum positieverbetering oorspronkelijke Australiërs tegen te houden

In Australië wordt volgende week een referendum gehouden over meer zeggenschap voor de oorspronkelijke bevolking. Het Voice to Parliament-referendum gaat over de instelling van een adviesraad, gekozen door Aborigines, die de regering kan adviseren over kwesties die de rechten en het erfgoed van deze bevolkingsgroep betreffen. Aborigines, zo'n 670.000 personen op een totale bevolking van 25,4 miljoen, hebben nu geen zelfstandige vertegenwoordiging in de regering. Bij instemming via referendum wordt de positie van de raad grondwettelijk vastgelegd.