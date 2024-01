Oude en nieuwe stappen in het leven Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

Midden tussen de sprankelende kerstballen en mijn opvallende roze kunstkerstboom, vergezeld door de speelse nieuwe toevoeging aan ons gezin, de kitten Whiskey, reflecteer ik op de wirwar van gebeurtenissen in mijn leven. Vanaf dag één bleek Whiskey zijn avontuurlijke kant te ontdekken in de roze kerstboom, waardoor ik snel genoodzaakt was om de boom te ontmantelen, vóórdat deze kleine ondeugd zijn eigen draai eraan kon geven.

Terwijl ik bezig ben met deze kat-en-muisstrijd met Whiskey, komt er plotseling een nieuw idee naar voren in mijn gedachten - een verlangen naar een nieuwe kast. De oude kast staat nu leeg, maar de nieuwe moet nog worden opgehaald. Dit lijkt haast symbolisch, als een weerspiegeling van de voortdurende cyclus van oude en nieuwe stappen in het leven die genomen moeten worden. Te midden van deze georganiseerde chaos begint de wanorde me onrustig te maken, en ik koester de diepgewortelde wens om het nieuwe jaar te begroeten met een opgeruimde en frisse start.

Bovenaan mijn lijst van goede voornemens schittert het voornemen om te stoppen met roken. Ondanks mijn vastberadenheid gedurende de dag, bleek 's avonds de verleiding van mijn nicotinemonster onweerstaanbaar. Een moment van zwakte waarop ik opnieuw toegaf aan het roken. Vandaag, een nieuwe dag, markeert een hernieuwde poging om definitief te stoppen met deze verslaving. De vraag waarom het nu zo'n uitdaging is, terwijl het zestien jaar geleden geen enkel probleem leek, blijft als een mysterie door mijn hoofd spoken. Destijds was ik zwanger en leek stoppen vanzelfsprekend. Nu, hoewel ik het opnieuw zou doen voor mijn kinderen, ben ik niet zwanger. Wat maakt dit verschil?