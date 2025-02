Oud-VP-kandidaat Tim Walz: Democraten nog altijd geen antwoord op cultuuroorlog Trump Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 629 keer bekeken • bewaren

Ondanks dat hij eerder al vier jaar in het Witte Huis zat en vervolgens vier jaar lang vanuit zijn villa in Florida zijn plannen voor een volgende termijn kenbaar maakte, hebben de Democraten nog altijd geen antwoord op Donald Trump. Dat erkent ook Tim Walz, gouverneur van Minnesota en tijdens de laatste verkiezingen in de race voor het vicepresidentschap naast Kamala Harris. ‘We tasten in het niets,’ zegt Walz in een interview met NRC.

Volgens Walz ging het in de campagne op veel momenten mis: het late terugtrekken van Joe Biden, Kamala Harris die verbetering beloofde na zelf vier jaar in het Witte Huis te hebben doorgebracht. Het doorslaggevende moment kwam volgens Walz vooral na het enige debat tussen Harris en Trump. Daarin loog Trump dat Haïtiaanse migranten in Springfield katten en honden opaten. Een lachwekkende bewering, maar wel een die ervoor zorgde dat de Democraten werden meegesleurd in de culture wars van de MAGA-beweging. Een die ze niet konden winnen.

Walz staat nog altijd achter de standpunten van hemzelf en zijn partij. Hij vindt het ook onvoorstelbaar dat zoveel mensen in Amerika niet stemden op iemand als hijzelf, “een echte middenklasse-figuur”, maar op “de miljardair. Voor de man die een paar keer failliet is gegaan en die zijn rekeningen en medewerkers niet betaalde.”

Wanneer NRC vraagt of het dan misschien aan de boodschappers zelf lag in plaats van aan de blijkbaar uitstekende boodschap, zegt Walz:

„Ja, deels. Maar ik ga niet veranderen. Ik wil niet méér op Donald Trump lijken. Ik ga migranten niet demoniseren. Ik ga abortusrechten niet terugdraaien. Maar waarom dringen we niet door tot de mensen. Wat begrepen we niet over Trump en waarom heeft hij hen wel bereikt?

„Ik blijf geloven dat onze boodschap de juiste was. Dat een hoopvolle, vrolijke boodschap over de toekomst beter kan werken dan verdeeldheid zaaien over een binnenlandse vijand die iedereen moeten vrezen. Maar het werkte niet. Trump wist dit. Misschien begrijpt hij de menselijke natuur wel beter.”

In aanloop naar de verkiezingen waarschuwde Joe Biden dat Trump een gevaar voor de democratie vormde, een boodschap waar Walz nog altijd achter staat: “Vroeger keken we met opgetrokken wenkbrauwen naar Europa. Nigel Farage, Marine Le Pen, Berlusconi, en we dachten: wat mankeert er aan die Europeanen dat ze dat soort lui hebben? En nou hebben wij zelf een ergere.”

Volgens Walz moet er ook goed gekeken worden naar de rol die tech-miljardairs hebben gespeeld in de overwinning van Trump: “Ik denk dat we in internationaal verband eens goed moeten nadenken over wat we daarmee voor types hebben gecreëerd. Zij manipuleren de nieuwe manier van ideeën verspreiden. Heel effectief, maar wat een chaos veroorzaken ze.”

Walz heeft nu zijn hoop gevestigd op de aankomende verkiezingen. Om te beginnen over een half jaar wanneer een gouverneursverkiezingen zijn in Virginia: “Een staat waar veel federale ambtenaren wonen, die Trump net heeft laten ontslaan”. Walz voorspelt dat wanneer de Democraten daar winnen, andere Republikeinen afstand zullen nemen van Trump. Dat lijkt vooral gebaseerd te zijn op hoop, want ondanks eerdere nederlagen van Trump bleef zijn achterban – ook binnen de partij zelf – hem trouw. In 2026 volgen de tussentijdse verkiezingen waarbij er gestemd wordt voor het Congres. Het is daarbij haast traditie dat de zittende president verliest. Momenteel hebben de Republikeinen in zowel de Senaat als het Huis van afgevaardigden een meerderheid, wat inhoudt dat Trump zonder veel weerstand zijn gang kan gaan.