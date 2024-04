Oud-staatssecretaris Uslu (D66) blijft zaken doen met Rusland

Vakantiebedrijf Corendon vliegt deze zomer dagelijks Russische toeristen naar zonbestemmingen in Turkije. Andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen doen dat niet en kunnen dat ook niet omdat het Rusland het luchtruim heeft gesloten voor Europese maatschappijen. Corendon is een Turks-Nederlands bedrijf dat sinds een paar maanden wordt geleid door Gunay Uslu, die tot 1 december namens D66 staatssecretaris voor cultuur & media was in het kabinet Rutte-IV. Corendon is mede-opgericht door haar broer Atilay. Het bedrijf voert het aantal vluchten op Rusland de komende maand zelfs op, onthult NRC. Corendon maakt daarbij gebruik van een Turkse zustermaatschappij die niet onder de Russische sancties valt.