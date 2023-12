Oud-staatssecretaris Cees van Leeuwen (LPF) zet als huisjesmelker zijn huurders letterlijk in de kou Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 74 keer bekeken • bewaren

Nu de onderhandelingen over een de vorming van een ultrarechts kabinet gaande zijn, rijst de vraag of zich LPF-achtige toestanden gaan voordoen. In 2002 leidde de plotselinge zetelwinst van de LPF tot grote interne conflicten in zowel de partij als het kabinet Balkenende I. Populisten doen altijd of ze opkomen voor de belangen van de gewone mensen maar de praktijk blijkt nogal eens anders.

Cees van Leeuwen, die begin deze eeuw staatssecretaris van Cultuur was voor de LPF, bezit onder meer monumentale panden in de Amsterdamse grachtengordel. Die appartementen verhuurt hij en daarbij gaat hij zich te buiten aan onoorbare praktijken, onthult NRC.

José Gonzales is huurder van een half appartement. Hij stapte naar de huurcommissie omdat huisbaas Van Leeuwen weigert achterstallig onderhoud te laten uitvoeren. Zo'n stap is een normale procedure maar Van Leeuwen reageert met verbijsterende wraakacties.

Na die stap begon de ellende, vertelt de Spanjaard. Ineens had hij geen elektriciteit meer. En daarna werd ook het gas afgesloten. Wie dat had gedaan, had hij niet gezien. De meterkast, waar de aansluitingen in zitten, bleek dichtgeschroefd. De huurders moesten vervolgens honderden euro’s betalen aan loodgieters en elektrabedrijven om weer licht en verwarming in hun kamers te hebben. Dat gebeurde daarna nog een aantal keer.

De huurcommissie heeft in november geconstateerd dat de staat van de woning dermate slecht is dat Van Leeuwen de huur drastisch moet verlagen. De huurder betaalt nu 1.950 euro per maand maar dat moet volgens de huurcommissie: 476,84 plus gas en elektra worden.

NRC berichtte eerder over de huisjesmelkerpraktijken van Van Leeuwen. Daarop kwam hij met de smoes dat er sprake was van misverstanden en dat de conflicten voortkwamen uit zijn opvliegende karakter. Hij zou zwaar lijden onder het 'regelfetisjisme' van de overheid.