Oud-president van Rusland Medvedev slaat er weer op los Opinie

Daniil, die maandag door een overwinning in straight sets de tweede ronde van de Australian Open bereikte, kreeg van de umpire een waarschuwing, omdat hij ‘fuck off‘ riep tegen iemand in het publiek. Al was dat dus niets vergeleken bij het getier van zijn land- en naamgenoot Dmitry Medvedev, die terwijl zijn meester Poetin achter de schermen de touwtjes in handen hield, van 2008 tot 2012 als ceremonieel Potemkin-president van Rusland mocht fungeren.

Afgelopen vrijdag was de Japanse premier Fumio Kishida in het Witte Huis op bezoek bij Joe Biden, waarna beide leiders een gezamenlijke verklaring aflegden: "Wij verklaren ondubbelzinnig dat elk gebruik van een kernwapen door Rusland in Oekraïne een daad van vijandigheid tegen de mensheid zou zijn en op geen enkele wijze te rechtvaardigen."

Hoewel Poetin meerdere malen zinspeelde op de inzet van nucleaire wapens gaf die Japans-Amerikaanse verklaring volgens Medvedev blijk van ‘paranoia‘ jegens Rusland, en ‘verraad aan de herinnering aan honderdduizenden Japanners die werden verbrand in het nucleaire vuur van Hiroshima en Nagasaki‘. In plaats van berouw van de VS te eisen, had de Japanse premier getoond dat hij ‘slechts een bediende van de Amerikanen‘ was. Maar Kishada kon zijn schande nog ongedaan maken, zijn eer nog reddden, aldus Medvedev. En wel door tijdens de eerstvolgende Japanse kabinetszitting volgens de traditionele samoeraitraditie seppuku oftewel harakiri te plegen: rituele zelfmoord door opensnijding van de buik.

Blijkbaar wenste Medvedev ook geen rekening te houden met het feit dat de recent schokkende moord op voormalige premier Shinzo Abe nog pijnlijk vers in het Japanse geheugen zit.