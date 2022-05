Oud-president G.W. Bush begaat freudiaanse verspreking, noemt invasie Irak onrechtmatig in plaats van Oekraïne

Een bijzonder tafereel in de VS waar oud-president George W. Bush (2001-2009) tijdens een speech een freudiaanse verspreking beging. "Het resultaat is een afwezigheid van checks and balances (machtsevenwicht, red) in Rusland en de beslissing van een man om een totaal onrechtmatige en wrede invasie te lanceren van Irak... Ik bedoel, Oekraïne." Het publiek viel stil. Hij schrok van zijn eigen woorden en zei vervolgens "Irak ook." Daarna hernam hij zich met een grap: "75", verwijzend naar zijn leeftijd, waarop het publiek begon te lachen en de pijnlijke stilte werd doorbroken.