Oud-president Brazilië Bolsonaro betrokken bij moordpoging op opvolger Lula

De extreemrechtse Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een moordpoging op zijn linkse rivaal Luiz Inácio "Lula" da Silva. Het moordcomplot werd in werking gesteld nadat Bolsonaro de verkiezingen verloor, waarbij hij op Trumpiaanse wijze zijn verlies ontkende. Net als hoe horders Trump-fanaten na het verlies tegen Joe Biden het Amerikaanse Capitool bestormden, vielen Bolsonaro-aanhangers in 2022 overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia aan in een poging de democratie omver te werpen.

Het ging om een poging tot "het gewelddadig omverwerpen van de democratische staat", zo luidt de aanklacht. De couppoging omvatte onder meer het plan om Lula te vermoorden, samen met zijn vicepresident Geraldo Alckmin. Bolsonaro zou "volledig op de hoogte" geweest zijn van dat plan. Lula zei donderdag dat hij geluk had dat hij nog in leven is. "De poging mij en Alckmin te vergiftigen is mislukt en nu zijn we hier."