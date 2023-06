Oud-premier Schotland Nicola Sturgeon gearresteerd

De voormalige Schotse premier Nicola Sturgeon is gearresteerd op verdenking van financieel wangedrag. De Schotse politie voert een onderzoek uit naar een onjuiste besteding van ruim 700.000 euro door de partij van Sturgeon, de Scottish National Party (SNP). Dat zou gebeurd zijn tijdens een campagne voor Schotse onafhankelijkheid.

Sturgeon trad in april van dit jaar af als premier en partijleider. Volgens The Guardian is ze inmiddels verhoord. Eerder dit jaar werd ook Sturgeons echtgenoot Peter Murrell al gearresteerd en na bijna twaalf uur ondervraging weer vrijgelaten. Er werd geen verdere aanklacht tegen hem ingediend. Bij die arrestatie werden het huis en de achtertuin van Sturgeon doorzocht, net als het hoofdkantoor van de SNP.