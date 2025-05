Oud-ministers Pronk en Brinkhorst hebben geen goed woord over voor Israël-houding kabinet

Beide oud-ministers winden er geen doekjes om: de houding van het kabinet-Schoof is volstrekt ongeloofwaardig en verre van overtuigend. Pronk wijst bijvoorbeeld op een uitspraak van minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) dat er gewacht moet worden op de resultaten van onderzoek naar de misdaden van Israël in Gaza. Alleen, dat onderzoek is allang geweest. In november vorig jaar concludeerde de VN dat Israël zich schuldig maakt aan acties die genocidaal van aard zijn en riep ministeries van Buitenlandse Zaken op in actie te komen. Het was Veldkamp die namens het kabinet-Schoof dat onderzoek verwierp.