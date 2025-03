Oud-ministers eisen dat Schoof opstaat tegen genocidale terreurstaat Israël

Meerdere vooraanstaande oud-ministers en oud-diplomaten hebben premier Dick Schoof in een scherpe brandbrief opgeroepen om stelling te nemen tegen de vernietigingsoorlog door Israël in Gaza. In de brief, ondertekend door prominente politici zoals Jan Pronk (PvdA), Jozias van Aartsen (VVD) en Bernard Bot (CDA), en gepubliceerd in Trouw, wordt de Nederlandse regering verweten geen duidelijk standpunt in te nemen tegen wat zij beschouwen als mogelijke genocide.