Oud-minister Jo Ritzen (PvdA) start petitie om kiesdrempel voor Tweede Kamer in te voeren

Oud-minister van Onderwijs Jo Ritzen (PvdA) is met enkele gelijkgestemden een petitie begonnen om een kiesdrempel in te voeren. Daarmee wil de groep een einde maken aan de versplintering in de Tweede Kamer die coalitievorming ernstig bemoeilijkt. Dat meldt het AD. De Kamer telt momenteel een record van twintig fracties.

Op dit moment geldt dat bij elke 0,67 procent van de stemmen, een partij een zetel krijgt. Volgens de opstellers van Verhoogkiesdrempel.nl moet dat percentage omhoog naar 2. Dat houdt concreet in dat een partij ten minste drie zetels in de wacht moet slepen om in het parlement te kunnen komen. Bij de laatste verkiezingen zou dat hebben betekend dat BBB, Bij1 en 50Plus (tegenwoordig Groep Den Haan) buiten de Kamer waren gebleven.

“De helft van de partijen in de Kamer telt minder dan vijf zetels,” aldus de opstellers van de petitie. “Rond het Binnenhof overheersen de oneliners voor de achterban en de volgende verkiezingen. Controlerende en wetgevende taken delven daardoor het onderspit, zeker in kleinere fracties waar de aandacht over heel veel onderwerpen moet worden verdeeld.’’