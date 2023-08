Oud-Kamervoorzitter Arib eist inzage in alle klachten die tegen haar zijn ingediend

8 aug. 2023 - 8:43

Han, Jij draait dat om en vergeet dat een of meerdere overtredingen gemaakt zijn. Zoals lekken naar de pers. Dat is nog steeds een misdrijf. Hoe kan dat NRC dat in handen heeft? Welke topambtenaar of iemand anders heeft dat gedaan? Jij weet wat hoor en wederhoor betekent neem ik aan. Wanneer gaat dat plaats vinden weet niemand. Mevrouw Arib is misschien een vreselijke baas geweest en misschien klopt alles wat in de brieven staat maar zo een "onderzoek"is totaal mislukt en heeft meerdere slachtoffers. Wij leven in een rechtstaat en vraag mij af of presidium weet wie naar de pers gelekt heeft en dat deze persoon aangeklaagd wordt voor ambtsmisdrijf. Of vind jij dat de regels en wetten niet gelden in zo een geval?