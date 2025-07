Oud-Kamerlid Paul Ulenbelt (SP) overleden

Oud-politicus Paul Ulenbelt is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Socialistische Partij (SP). Ulenbelt was namens die partij van 2006 tot 2017 lid van de Tweede Kamer.

"Zijn werkzame leven heeft altijd in het teken gestaan van strijd voor rechtvaardigheid. Paul was o.a. voorzitter van de Groninger studentenvakbond. Hij promoveerde als arbeids- en organisatiepsycholoog aan de UVA in Amsterdam. Binnen de FNV was hij actief bij de industriebond en richtte hij het Bureau Beroepsziekten op. Ook na zijn pensioen heeft hij zich keer op keer ingezet voor de SP en onze en zijn idealen.