Oud-Kamerlid Nilüfer Gündoğan organiseert protest tegen extreemrechts PVV-kabinet op dag van bordesfoto

Oud-Kamerlid Nilüfer Gündoğan (Volt, onafhankelijk Kamerlid) organiseert een protestdemonstratie tegen de beëdiging van het ultrarechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat meldt de voormalige politica op sociaal netwerk X. Ze is daarbij geïnspireerd door de massaprotesten in Duitsland tegen de opkomst van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland.

Zeg Nederland. We kunnen tweeten tot we n ons wegen. Maar we kunnen ook de straat op zoals oa onze oosterburen dat doen. Zullen we de dag van de bordesfoto dat ook doen? Als deze tweet meer dan 1k likes haalt beschouw ik dat als mijn persoonlijke opdracht.