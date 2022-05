Oud-GroenLinks-lijsttrekker Mohamed Rabbae (81) overleden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1839 keer bekeken • bewaren

Mohamed Rabbae, de eerste lijsttrekker van GroenLinks, is overleden. Dat laat historicus Nadia Bouras weten op Twitter. Rabbae was onder meer voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM). Hij werd 81 jaar.

De in Marokko geboren Rabbae vluchtte in 1966 naar Nederland vanwege zijn activisme tegen het regime van koning Hassan II. Hij was al vroeg betrokken bij de strijd voor vreemdelingenrechten en werd aan het begin van de jaren 80 directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB), een functie die hij tot 1994 bekleedde.

In 1994 vormde hij samen met Ina Brouwer het eerste lijsttrekkersduo voor de toen nieuwe partij GroenLinks in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. Van 1994 tot 2002 zat hij namens de partij in de Tweede Kamer. In die tijd maakte hij onder meer deel uit van de enquêtecommissie die de IRT-affaire onderzocht. Na zijn Kamerlidmaatschap was hij nog kortstondig wethouder in Leiden. Tijdens de lijsttrekkerscampagne zorgde Rabbae voor ophef door steun te betuigen aan mensen die het boek De Duivelsverzen van Salman Rushdie wilden verbieden. Hij schaarde zich daarbij nadrukkelijk niet achter de fatwa van de Iraanse ayatollah Khomeini "en andere duistere krachten", maar zei dat een verbod op het boek op democratische wijze moest gebeuren.

Rabbae heeft zich gedurende zijn hele loopbaan ingezet als voorvechter van rechten van minderheden en tegen racisme. Zo was hij in 2008 mede-organisator van de Nederland Bekent Kleur-demonstratie op de Dam in Amsterdam. Na de islamhaatfilm Fitna van Geert Wilders richtte Rabbae het LBM op. Namens die stichting eiste hij dat het Openbaar Ministerie Wilders zou vervolgens wegens discriminatie van moslims.

In 2014 werd Mohamed Rabbae getroffen door een zware hersenbloeding die hem het lopen, lezen, schrijven en herinneren onmogelijk maakte.

Op Twitter schrijft Nadia Bouras: ‘De Marokkaanse gemeenschap heeft een icoon verloren.’