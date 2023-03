Oud en nieuw pensioenstelsel kunnen prima naast elkaar worden uitgevoerd

Waarbij iedere deelnemer wel meer risico loopt maar geen rekening gehouden hoeft te worden met fictieve rekenrentes en dekkingsgraden om toekomstige pensioenaanspraken van toekomstige gepensioneerden veilig te stellen. Iedere deelnemer krijgt in het nieuwe stelsel namelijk zijn eigen individueel pensioenpotje dat kan groeien en renderen. Maar ook door tegenvallende beleggingsuitkomsten of lage rentes kan slinken.

Na de Provinciale Staten verkiezingen zal er een nieuwe samenstelling zijn van de senaat. Onduidelijk is nog of de stemming over de nieuwe pensioenwet nog in de huidige Eerste Kamer gaat plaatsvinden of door de nieuw benoemde senatoren na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023.